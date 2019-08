A Limone concerto Ferragosto è successo

(ANSA) - CUNEO, 15 AGO - Grande successo per il tradizionale concerto di Ferragosto dell'Orchestra Bartolomeo Bruni Città di Cuneo, svoltosi a Limone Piemonte. Circa 20 mila le persone che hanno raggiunto i Prati di San Lorenzo, a Limonetto, per l'evento che dal 1981 porta la musica classica in quota. Sul podio il maestro Andrea Oddone, 38 anni ma già un lungo curriculum alle spalle, alla sua terza edizione del concerto di Ferragosto che la Rai trasmette in diretta dal 1993.

In scaletta brani sinfonici da celebri opere italiane ad arie solistiche, un programma ricco e pieno di celebri brani.

Protagonista, con l'orchestra e il suo maestro, la soprano Marta Mari, ultima allieva della grande Daniela Dessì, applauditissima dal numeroso pubblico che si è raccolto sulle montagne a ridosso del confine con la Liguria e con la Francia.