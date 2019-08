Elkann, bello che Sarri si senta a casa

(ANSA) - VILLAR PEROSA, 14 AGO - "E' bello essere qui con Andrea (Agnelli ndr), con la famiglia e con la Juventus. Si capisce cosa sia la Juve da qui. E' bello anche per Sarri sentirsi a casa in questo ambiente, per vedere la Juventus del futuro. oggi siamo qui per festeggiare la Juve del passato, che ha vinto tanto, e soprattutto la Juve del futuro.". Così il presidente di FCA, John Elkann, oggi a Villar Perosa per la tradizionale amichevole in famiglia che precede l'avvio della stagione e che vede anche la 'prima' del neo tecnico Maurizio Sarri: "Non c'è mai stata opposizione tra vincere e giocare bene - puntualizza Elkann - Sono certo che Sarri lo saprà interpretare al meglio, l'importante è che si senta a casa. E' contento dell'ambiente, del mercato e degli acquisti. L'obiettivo è prima di tutto quello di vincere e noi, insieme a tifosi abbiamo tutte l'intenzione di continuare a farlo".