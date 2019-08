Ferragosto, musei aperti a Torino

(ANSA) - TORINO, 12 AGO - Torino, inserita dalla Cnn tra le 20 città europee più belle e interessanti da visitare, punta sui suoi musei, tutti aperti a Ferragosto e ricchi di mostre ed eventi. Alcuni come l'Egizio, i Musei Reali e la Reggia di Venaria lo resteranno fino a notte, per una visita diversa dall'usuale.

Il Museo Egizio, aperto tutti i giorni fino alle 18,30, il 16 resta aperto fino alle 22.30. Ai Musei Reali si possono visitare le stanze reali e i Giardini, fino a mezzanotte la sera del 24 agosto, ma tutte le sere i cancelli sono aperti per la rassegna Cinema a Palazzo.

Sono aperti, tutti giorni della settimana di Ferragosto, anche il Museo del Cinema, con orario allungato fino alle 20 anche per l'ascensore delle Mole Antonelliana, i musei della Fondazione Torino Musei, Palazzo Madama, Gam e Mao, al prezzo eccezionale di un euro; il Museo del Risorgimento, il Museo dell'Automobile, l'Orto Botanico. Festa di Ferragosto, la sera del 14, alla Reggia di Venaria; aperto anche il Castello della Mandria.