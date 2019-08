In arrivo forti temporali sul Piemonte

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Maltempo in arrivo sul Piemonte, dopo il caldo degli ultimi giorni. Secondo le previsioni di 3BMeteo, l'approssimarsi di una saccatura atlantica all'arco alpino occidentale determinerà, nelle prossime ore, un aumento della nuvolosità a partire dai rilievi, con temporali sulle Alpi occidentali in spostamento verso l'Alto Piemonte, il Canton Ticino e il Varesotto.

Possibili fenomeni anche violenti con grandine di medie-grosse dimensioni, piogge eccessive nell'arco di un breve lasso di tempo e forti raffiche di vento. Tregua a partire dalla sera prima che il fronte perturbato irrompa dal pomeriggio di lunedì sul Piemonte con temporali forti, in particolare su medio-alto Piemonte dove è elevato il rischio di alluvioni lampo, nubifragi e ancora grandinate. In questo caso i temporali dovrebbero coinvolgere con più facilità anche la pianura, specie medio-alta.