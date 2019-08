I cattivi nel cinema a Bardonecchia

(ANSA) - TORINO, 10 AGO - I grandi malvagi del cinema e della letteratura rivivono a Rochemolles, frazione di Bardonecchia, il 12 agosto, nello spettacolo itinerante 'Cattivissimi noi' realizzato dalla compagnia Accademia dei Folli.

Lo spettacolo rende omaggio ai cosiddetti villain, i malvagi del cinema e della letteratura, tutti personaggi odiati, bistrattati, vituperati, ma essenziali per la riuscita di una buona storia.

"D'altronde - si legge nelle note di regia - chi potrebbe mai immaginare 'I promessi sposi' senza Don Rodrigo? Renzo e Lucia si sposerebbero subito e il libro finirebbe a pagina 3. Per non parlare del cinema: senza Bill, come si intitolerebbero i film di Tarantino? Kill e basta? E Hannibal Lecter? Potrebbe mai essere vegetariano o vegano? Senza i villain i romanzi, i film, le tragedie e i poemi epici nemmeno esisterebbero. Moby Dick senza Achab? L'isola del tesoro senza Long John Silver? Shining senza Jack Torrance?" L'ingresso è gratuito, ma è anche disponibile la cena itinerante a pagamento.