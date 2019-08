Frana in Val Susa,evacuato il Scarfiotti

(ANSA) - TORINO, 10 AGO - Una frana si è staccata in alta Val Susa, sopra a Bardonecchia. Il rifugio Scarfiotti, a quota 2.165 metri, è stato evacuato e, in via precauzionale, sono stati evacuati dai vigili del fuoco anche i campeggiatori, numerosi nella zona in questo periodo dell'anno. Due escursionisti, impegnati in una parete di roccia, stanno facendo rientro al campo base, dove ad attenderli ci sono i vigili del fuoco, non sono in pericolo.

La frana si è staccata nei pressi della cresta del Gran Becco. A scopo precauzionale è stata chiusa anche la strada che porta al Colle del Sommeiller, al confine tra Italia e Francia.

Rochemolles, frazione di Bardonecchia, può invece essere raggiunta senza problemi. Col rifugio, chiuso fino a esaurimento del fenomeno, è stata evacuata anche la vicina margheria. Le prenotazioni, comprese quelle di questa sera per la notte di San Lorenzo, sono state annullate. Il Comune di Bardonecchia ha disposto, con una ordinanza, anche l'apertura pro tempore del Centro operativo comunale (Coc).