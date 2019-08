Cane in auto sotto sole, padrone multato

(ANSA) - VERCELLI, 9 AGO - Ha lasciato il cane chiuso in auto, sotto al sole e senza acqua, per oltre due ore. Per questo motivo un automobilista biellese è stato multato a Borgosesia (Vercelli) dalla polizia municipale. La sanzione è di cento euro. Quando l'uomo è arrivato sul posto ha sostenuto che per l'animale non c'erano problemi.

La vettura era stata parcheggiata vicino al municipio. "Il cane - spiega il sindaco, Paolo Tiramani, che ha seguito tutta l'operazione - aveva la lingua penzoloni, ed era evidentemente sofferente. Dal numero di targa siamo risaliti al proprietario, che è stato rintracciato in pochi minuti: stava comodamente pranzando. Nel frattempo, una volta aperta l'automobile, il cane è stato fatto uscire".