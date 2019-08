Alpinista cade su Monte Rosa, morto

(ANSA) - AOSTA, 9 AGO - Un alpinista di cui non si conoscono le generalità è morto sul Monte Rosa. L'incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, sulla cresta Signal che porta alla Punta Gnifetti. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino piemontese che ha recuperato e trasportato a valle il corpo, che era finito in un canalone sul versante settentrionale della montagna, in una zona molto impervia ed esposta a scariche di pietre. Le indagini sono affidate alla Guardia di finanza.