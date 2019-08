Accordo Piemonte per rimpatrio migranti

(ANSA) - TORINO, 9 AGO - La Regione Piemonte e i suoi 7 prefetti hanno firmato in Prefettura, a Torino, un accordo per incentivare il rimpatrio volontario assistito. Un accordo, spiegano il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni e il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione prefetto Michele Di Bari, "sul quale il governo punta molto per dare una risposta ad un problema globale come l'immigrazione al quale l'Europa non è ancora riuscita a trovare risposte".

"Questo protocollo, firmato in una regione molto sensibile, si pensi alla vicenda Moi - aggiunge Molteni - segna un cambio di marcia. Prima erano i sindaci e i prefetti a venire a Roma a cercare aiuto, ora il governo viene sul territorio".

E' previsto un contributo al singolo immigrato di 2.000 euro maggiorato del 50% se accompagnato da un familiare e del 30% se c'è un figlio. "Servono percorsi appetibili - afferma la sindaca di Torino, Chiara Appendino." "Un accordo importante e concreto", dice Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.