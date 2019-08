Salotto casa è serra marijuana,arrestato

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - Come un buon contadino, appuntava sul calendario i progressi delle sue coltivazioni, solo che non si trattava di piante qualunque ma di marijuana. Un italiano di 48 anni, incensurato, ha deciso di risolvere i suoi problemi economici sfruttando il suo pollice verde. A smascherarlo sono stati i poliziotti del commissariato Mirafiori, a Torino, che hanno notato le infiorescenze spuntare dal terrazzo della sua abitazione.

Nell'appartamento di via Pio VII, l'uomo aveva trasformato il salotto in una vera e propria serra, con lampade, concimi e ventilatori acquistati sul web. Apparecchiature che sono state sequestrate dalla polizia insieme a 21 piante di marijuana. Il 'coltivatore diretto' di marijuana, che sperava di effettuare il raccolto a settembre, è rimasto a mani vuote ed è finito in manette.