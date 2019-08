A Cinema Ambrosio 'Il Signor Diavolo'

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - L'ultimo film di Pupi Avati 'Il Signor Diavolo' è il protagonista di una serata dedicata all' horror, il 22 agosto al Cinema Ambrosio di Torino, organizzata da Ambrosio Cinecafè e TOHorror Film Fest, per festeggiare, proprio nel giorno dell'uscita del film in sala, il ritorno di Avati all'horror.

"Il regista bolognese - spiegano i promotori - occupa un posto d'onore nell'immaginario horror e fantastico italiano, grazie a film di culto come 'La casa dalle finestre che ridono', 'Zeder' e molti altri. Con la sua ultima fatica torna alle atmosfere e ai luoghi che negli anni hanno inquietato intere generazioni, raccontando il mistero di un omicidio in cui l'accusato, un minorenne del Polesine, sostiene di aver ucciso il Diavolo in persona".

Nel cast, fra gli altri, Alessandro Haber, Cesare Cremonini, Gianni Cavina e Lino Capolicchio, indimenticabile protagonista de 'La casa dalle finestre che ridono'. Alla serata partecipa il critico Claudio Bartolini, amico ed esperto di Avati.