Epatite C, test salivare al Mauriziano

(ANSA) - TORINO, 7 AGO - Test salivare gratuito per la ricerca degli anti Hcv dell'epatite C, presso l'ospedale Mauriziano di Torino. Venerdì 9 agosto sarà possibile eseguirlo gratis, e avere una risposta in mezzora. "Perché prevenire è meglio che curare - osserva l'ospedale Mauriziano in una nota -, anche e soprattutto nel caso dell'epatite C".

I casi in Piemonte sono circa 13 mila. Se diagnosticata in tempo, la guarigione arriva fino al 99%. Il test presso il Centro prelievi diretto da Domencio Cosseddu e coordinato dalla Ines Clotilde Casonato è una iniziativa del direttore generale del Mauriziano, Maurizio Dall'Acqua, e del referente EpaC Piemonte Saverio Ventura. In caso di positività, il Centro prelievi si occuperà della conferma e approfondirà con altre analisi. Se anche i test successivi fossero positivi, la persona viene indirizzata al Centro prescrittore all'interno del Mauriziano, diretto dal dottor Marco Tabone, per essere sottoposta a terapia.