Invasione di libellule a Torino

(ANSA) - TORINO, 6 AGO - Migliaia di libellule hanno invaso alcune zone di Torino, arrivando anche a posarsi in massa sui balconi ai piani più alti delle case. Le aree maggiormente interessate sono quella di Borgo San Paolo e, in misura minore, quella di piazza Bengasi.

Numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco; dal Comando informano che si tratta di animali innocui e che non ci sono pericoli.