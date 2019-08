Cirio, passo avanti sulla Pernigotti

(ANSA) - TORINO, 6 AGO - "Oggi è stato fatto un passo avanti importante per il Piemonte ma anche per l'Italia, perché marchi storici come Pernigotti sono un patrimonio nazionale e un simbolo di quel Made in Italy che è nostro dovere tutelare. La Regione ha fatto la sua parte e continuerà a presidiare, vigilando fino a quando questo accordo preliminare non sarà definitivo". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore al Lavoro Elena Chiorino commentano l'accordo per la reindustrializzazione dello stabilimento Pernigotti di Novi Ligure.

"E' molto importante che siano due realtà italiane, e una piemontese in particolare, a dare una nuova speranza per il futuro di Pernigotti", sottolineano Cirio e Chiorino.