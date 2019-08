Predoni di tir in autostrada, arrestati

(ANSA) - NOVARA, 3 AGO - La polizia stradale di Novara ha smantellato la banda dedita ai furti sui camion in sosta lungo la Torino-Milano. In manette sono finiti due romeni, fermati dopo un lungo pedinamento sulla tangenziale di Milano subito dopo aver rubato televisori 49 pollici da un camion. Altre tre persone, complici dei due romeni ora rinchiusi nel carcere di San Vittore, sono riusciti a fuggire.

La banda era solita rubare anche veicoli che di solito utilizzavano per mettere a segno i loro furti. I due arrestati sono descritti dagli inquirenti come malviventi senza scrupoli, che non hanno esitato a introdursi nei garage per rubare veicoli o, addirittura, a scaricarli direttamente dalle bisarche.

Nel corso dell'operazione sono stati recuperati, e restituiti ai legittimi proprietari, sette veicoli, tra cui un autocarro Ford Transit ancora da immatricolare, una Volkswagen e due Audi.