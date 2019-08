Cannabis km0, cc scoprono piantagione

(ANSA) - TORINO, 3 AGO - L'orto con i pomodori era diventato una piantagione di marijuana, con piante alte oltre due metri.

Lo hanno scoperto i carabinieri a Villar Dora, nel Torinese. Il proprietario, un 58enne, è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari con l'accusa di coltivazione di stupefacenti.

Quella di Villar Dora è la quarta piantagione di cannabis scoperta dai carabinieri nel Torinese negli ultimi giorni. A Lanzo i militari, travestiti da runner per non dare nell'occhio, hanno trovato quasi 400 piante, alcune fino ai tre metri d'altezza, nel terreno agricolo attiguo all'abitazione di un uomo, ora ai domiciliari.

E' di tre arresti il bilancio dell'operazione dei carabinieri di Rivoli, che hanno sequestrato 36 piantine di marijuana e centinaia di semi.

Una coltivazione di marijuana è stata scoperta nel parco di Stupinigi, nell'ambito dei controlli per la manifestazione 'Stupinigi Sonic Park 2019'. Sequestrate 600 piante adulte, già in fiore, e altre 256 appena germogliate.