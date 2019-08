Cc Torino scoprono deposito droga

(ANSA) - TORINO, 2 AGO - Il punto di ritiro e consegna dello stupefacente era lungo l'argine del fiume Dora, a Torino.

L'hanno scoperto i carabinieri del Comando provinciale di Torino, che in prossimità delle partenze per le vacanze estive hanno intensificato i controlli per contrastare lo spaccio e i reati predatori. Sono 20 gli involucri in cellophane contenenti 300 grammi di marijuana sequestrati a carico di ignoti.

Quello lungo la Dora è il secondo deposito di stupefacenti, utilizzato per evitare i controlli, scoperto dai militari dell'Arma. Il primo, il 19 luglio scorso, in lungo Dora Savona, nei pressi di un cassonetto dell'immondizia dove, in una busta di plastica, erano custoditi oltre 290 grammi di marijuana. La tecnica è usata sempre più spesso dagli spacciatori, che concordano luogo e ora della consegna, la merce lasciata nel punto stabilito dal pusher dopo il pagamento del corrispettivo.

Ogni segnalazione al 112 di movimenti sospetti - sottolinea l'Arma - potrebbe, quindi, risultare importante per gli investigatori.