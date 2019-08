Buste sospette, c'era veleno all'interno

(ANSA) - TORINO, 2 AGO - C'erano piccole quantità di oleandrina, un veleno, nelle buste recapitate nei mesi scorsi ad alcune aziende alimentari italiane, tra cui Lavazza, Ferrero e Caffè Vergnano. Lo conferma una consulenza, per conto della Procura di Torino, realizzata da Alessandro Barge, professore di chimica all'Università di Torino, e dalla polizia scientifica. I mittenti minacciavano l'avvelenamento delle produzioni se le aziende non avessero pagato ingenti somme di denaro. Per questo la procura ipotizza il reato di tentata estorsione.