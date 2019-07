Scontro sulla To-Mi, 2 morti nella notte

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - È di due morti e due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto la scorsa notte, intorno alle 2, sull'autostrada A4 Torino-Milano dopo lo svincolo di Settimo Torinese. A scontrarsi una Mercedes cabrio e una Fiat Punto. Ad avere la peggio i passeggeri della prima auto, due amici di San Germano Vercellese, Claudio Lama di 63 anni e Tatiana De Marcatti di 53 anni. Tornavano a casa da una serata a Torino.

La donna è rimasta incastrata nella vettura; l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Sono morti sul colpo. Feriti sulla Grande Punto marito e moglie neo sposi, che stavano andando all'aeroporto di Malpensa per iniziare il viaggio di nozze. Ricoverati in ospedale, i due sposini non sono gravi. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Novara.