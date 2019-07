Sestriere, pronta opera arte nel tunnel

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - E' pronta l'opera dell'artista Carlo Gloria a Sestriere, intervento pittorico di circa 500 mq, nel ventoso tunnel che unisce la piazza Fraiteve al piazzale Brigata Alpina Taurinense. Effetto Venturi è il titolo dell'opera che rappresenta gli sport del territorio. Con Gloria hanno collaborato gli artisti Sabrina Always e Jacopo Iraci Tobbi. "Questa riqualificazione - osserva il sindaco Valter Marin - ha dato brio rallegrando una zona che diventerà un nuovo motivo di attrazione culturale della nostra località". "L'idea - spiega Gloria - risale a un anno fa, ma abbiamo realizzato l'opera in due settimane. E' divisa in due parti: una rappresenta gli sport estivi che si praticano a Sestriere, con colori caldi, gialli, rossi, rosa, mentre l'altra parte richiama agli sport invernali con colori freddi, viola, blu e azzurri.

L'Effetto Venturi, il vento che aumenta la velocità in uno spazio ristretto, ha contribuito al posizionamento dei personaggi che appaiono capovolti o ruotati l'uno rispetto all'altro".