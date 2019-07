Piemontese una delle ville più costose

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - E' piemontese una delle ville più care d'Italia in vendita sul web. Valore 12 milioni di euro.

Risulta dalla classifica di Dove.it, prima agenzia immobiliare online. La villa di lusso sorge sulle rive del lago Maggiore, immersa in un bellissimo parco e risale alla seconda metà dell'Ottocento, nel luogo dove già esisteva un edificio settecentesco. Appartenuta a diverse famiglie facoltose, la villa è stata oggetto di svariati restauri che l'hanno preservata. Davanti alla facciata, una fontana, formata da quattro vasche disposte a gradoni, crea giochi d'acqua spettacolari. Anche gli spazi interni sono molto lussuosi con pavimenti in pregiato marmo o lavorato parquet, pareti decorate, mobilia antica e di valore, ampie vetrate. Dove.it è una startup che mette in comunicazione agenti immobiliari, acquirenti e venditori rimuovendo i costi tradizionali di vetrine e macchine di rappresentanza, con servizio gratuito (zero commissioni) per il venditore e molto economico per il compratore (fino al 2,49%).