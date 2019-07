Opere di Bansksy e Blu a Teatro Colosseo

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Il Colosseo di Torino, il più grande teatro privato del Piemonte e tra i più attivi d'Italia, diventa 'museo' dal 23 agosto al 29 settembre con la mostra 'Street Art in Blu' dedicata a due tra i più noti e quotati artisti di strada al mondo, l'inglese Banksy e l'italiano Blu, entrambi con identità tuttora avvolte nel mistero. Nessuno sa dove vivono, il primo in qualche cittadina dell'Inghilterra, il secondo si dice viva in un camper ai margini di Roma. Tutti e due fanno un'arte di denuncia sociale. I loro lavori spesso appaiono, a sorpresa, sui grandi muri delle metropoli. Per l'occasione i loro lavori riempiono ora anche le grandi pareti interne del Colosseo, teatro da 1.520 posti noto per ospitare grandi spettacoli di danza, prosa e musical. "Abbiamo deciso di lasciarci invadere dall'arte - dice la proprietaria Claudia Spoto - nell'intento di aprirci sempre di più, a 360 gradi, a tutte le manifestazioni di arte, cultura e spettacolo".