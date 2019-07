Aeroporto Torino, ecco nuova area Arrivi

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Un'area di 4.455 mq, il 21% in più di quella vecchia, con un punto di informazioni servizi dedicati al turismo, la boutique del sorriso di 'Smile, Italy!', specializzata in prevenzione e igiene dentale, un nuovo supermercato Crai e una nuovo spazio food di Autogrill. E' la nuova Area Arrivi di Torino Airport, per la quale Sagat e i suoi partner hanno investito oltre 3,5 milioni di euro.

L'hanno inaugurata oggi i vertici della società che gestisce lo scalo - il presidente Elisabetta Olivieri e l'amministratore delegato Andrea Andorno - con la sindaca Chiara Appendino.

"Stiamo lavorando con tutti i vettori in ottica destinazione Torino e Piemonte, ma anche per i cittadini piemontesi che vogliono viaggiare. Stiamo costruendo una buona base per una crescita", spiega Andorno.