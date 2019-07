Sarri, con Inter non è gara come altre

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - "Quella di domani non è una partita come le altre": Maurizio Sarri descrive così l'amichevole di domani a Nanchino contro l'Inter. "Si affrontano due squadre che non riusciranno ad esprimersi al meglio, sia per le condizioni fisiche che ambientali - aggiunge al sito internet del club -.

Noi proveremo a fare dei passi in avanti, ad avere continuità in quello che abbiamo fatto nei primi minuti del 2/o tempo contro il Tottenham. In questa tournée stiamo giocando molto e ci alleniamo poco, i margini di miglioramento sono pochi".