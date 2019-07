Principi di Piemonte, riapre a settembre

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - Riapre a settembre l'hotel Principi di Piemonte di Torino, gestito dal Gruppo Una (Unipol).

L'albergo è chiuso da luglio dell'anno scorso e il termine dei lavori era inizialmente previsto per la fine di febbraio. Ora però la riapertura è imminente e sul sito si possono già prenotare le prime camere per fine agosto.

I lavori di ristrutturazione, iniziati a marzo dell'anno scorso, sono stati rilevanti e hanno interessato anche le facciate esterne che risalgono al 1937 con l'impiego di nuovi materiali per migliorare le prestazioni energetiche del fabbricato. Sono state rinnovate anche tutte le 99 camere dell'albergo, il ristorante, il bar e le aree comuni con l'obiettivo "di posizionare l'Hotel Principi di Piemonte come leader dell'offerta alberghiera 5 stelle di Torino".