Juve: Sarri, il capitano è Chiellini

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - "Il capitano è Chiellini. In sua assenza, scaleremo per numero di presenze". Maurizio Sarri torna sulla questione della fascia da capitano, che nella prima partita con il Tottenham è finita sul braccio di Higuain. "La fascia per me è simbolica - ha spiegato il tecnico in conferenza stampa alla vigilia del derby d'Italia con l'Inter, secondo quanto riporta il sito internet del club -, il capitano vero è chi ha l'atteggiamento giusto negli spogliatoi".