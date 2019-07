In arrivo nuova ondata di calore

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - La progressiva risalita dell'anticiclone africano, dal Maghreb all'Europa occidentale nella giornata odierna e poi sull'Europa centrale fino alla Scandinavia da domani, determina un'ondata di caldo sulle regioni settentrionali italiane e lungo la costa tirrenica. In Piemonte, prevede dell'Arpa, le temperature percepite, a causa dell'umidità, saranno ben superiori a quelle misurate e raggiungeranno i 38-39 gradi nei valori massimi, i 25 in quelli minimi.

Il picco del caldo è atteso per le giornate di mercoledì e giovedì. Tra venerdì pomeriggio e sabato potrebbero verificarsi rovesci temporaleschi portando una temporanea attenuazione del disagio.

Alti i livelli di ozono nell'aria: per domani e dopodomani è previsto il superamento della soglia d'allarme. L'assessorato all'Ambiente del Comune di Torino ricorda pertanto di "evitare attività ricreative con esercizio fisico intenso all'aperto nei luoghi soleggiati".