E.League:allenamento Toro ad Alessandria

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Allenamento nello stadio Moccagatta ad Alessandria, dove giovedì si disputerà la partita di Europa League contro il Debrecen, per il Torino. Walter Mazzarri ha guidato una sessione tecnico-tattica sotto lo sguardo attento dei vertici granata al gran completo. A bordo campo c'erano, infatti, il presidente Urbano Cairo, il direttore generale Antonio Comi, il ds Massimo Bava ed Emiliano Moretti che, appese le scarpe al chiodo, ha iniziato una nuova vita da dirigente.

Presenti tutti i giocatori al momento a disposizione dell'allenatore. Reduce da un problema muscolare Lyanco, dopo il riscaldamento coi compagni, ha seguito un lavoro personalizzato lavorando con lo staff medico. Tabella personalizzata anche per l'Under 21 Bonifazi, tornato a disposizione del Torino dopo gli impegni con la Nazionale. Il programma di avvicinamento all'esordio in Europa League prevede per domani una seduta pomeridiana nel Filadelfia.