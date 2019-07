Stalking, due arresti in poche ore

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - Due arresti in poche ore nel Torinese sono stati eseguiti dai carabinieri nel quadro di vicende di stalking.

A Chieri un uomo è stato trovato davanti all'abitazione dell'ex moglie con un coltello in mano: la donna aveva chiamato il 112 perché stava tentando di abbattere la porta a pugni e spallate. Ai militari, che lo hanno bloccato sul pianerottolo, ha detto che "voleva solo un chiarimento". Il coltello aveva una lama di 23 centimetri.

A Volvera è stato fermato un cubano di 41 anni che, per inseguire la moglie in fuga dall'appartamento, si è calato dal balcone (al primo piano di uno stabile), continuando nel frattempo a scagliarle contro ogni oggetto a portata di mano.

All'arrivo della pattuglia l'uomo ha tentato di fuggire per i campi ed è stato bloccato dopo una colluttazione. Uno dei militari ha riportato lesioni per 15 giorni.