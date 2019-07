Appello famiglia alpinista a Moavero

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - "Signor ministro, la prego mi aiuti. Ci aiuti. Mio fratello sta morendo. Siamo arrivati al limite. Se non si alzerà presto un elicottero morirà. Ogni minuto perso è una probabilità in meno di salvarsi per Francesco. Finora ogni intervento del nostro ambasciatore non ha sbloccato la situazione. Chiedo a lei, signor ministro, di fare qualcosa, qualsiasi cosa, per provare a salvarlo". E' il testo del messaggio - rilanciato dal sito internet del Corriere della Sera - indirizzato al ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi da Stefano Cassardo, il fratello di Francesco, l'alpinista rimasto ferito in Pakistan.