Recuperati alpinisti bloccati su Monviso

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Sono stati recuperati illesi, e accompagnati al rifugio Quintino Sella, i due alpinisti francesi che questa mattina erano rimasti bloccati per la nebbia sulla cresta est del Monviso. I tecnici del soccorso alpino, che questa mattina non era stato in grado di recuperarli con l'elicottero a causa del maltempo, li hanno raggiunti alla prima schiarita. I due escursionisti sono in buone condizioni di salute.