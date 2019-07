Operaio cade e muore nell'Alessandrino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 19 LUG - Un operaio di 57 anni di origini albanesi, dipendente di una ditta di Genova, è morto in un incidente sul lavoro a Lerma, comune di ottocento abitanti in provincia di Alessandria. Secondo quanto riferito dai carabinieri di Novi Ligure (Alessandria) intervenuti sul posto, la vittima era impegnata in lavori di consolidamento di un dirupo quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato per una ventina di metri. Inutile, per l'uomo, l'intervento del 118 con l'elisoccorso.