Getty, Torino Esposizioni tra capolavori

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Torino Esposizioni è stata inserita tra le opere dell'architettura mondiale del XX secolo dalla Getty Foundation di Los Angeles che ha assegnato una borsa di 200mila dollari al Politecnico di Torino, capofila di un lavoro internazionale per la conservazione del complesso fieristico progettato e costruito da Pier Luigi Nervi tra il 1947 e il 1954. L'iniziativa della fondazione americana rientra nel programma Keep it modern, che dal 2014 sceglie e finanzia progetti di recupero di edifici iconici del secolo scorso.

Il progetto di studio del Politecnico è coordinato dal professor Rosario Ceravolo, con la Città di Torino che sta studiando nuovi possibili utilizzi dei padiglioni progettati negli anni Trenta da Ettore Sottsass come polo espositivo, in cui si vorrebbe trasferire la Biblioteca Civica Centrale e la Pier Luigi Nervi Project, associazione presieduta da Marco Nervi, nipote dell'ingegnere che dal 2008 si occupa della tutela delle sue opere.