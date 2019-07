Demiral non ottiene il visto per la Cina

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Niente Cina per Merih Demiral, che dopo la partita di Singapore contro il Tottenham rientrerà a Torino. Il giocatore che la Juventus ha prelevato dal Sassuolo non ha ottenuto il visto in tempo utili per proseguire la tournee asiatica. Lungaggini burocratiche, secondo quanto appreso, anche a causa delle tensioni tra la Cina e la sua Turchia che accusa Pechino per la repressione contro la minoranza turco-musulmana degli uiguri.

Altro che sirene di mercato dunque, secondo cui sul difensore avrebbe messo gli occhi il Milan. Il giocatore dovrà seguire da lontano gli altri impegni della sua Juventus per questioni di politica internazionale.