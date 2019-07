Cucciolo di cane salvato dalla polizia

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Salvato da una volante della polizia, a Torino, un cucciolo di cane diventa la mascotte del Commissariato Barriera Nizza. Con ogni probabilità ad adottare l'animale, affidato ora alle cure del canile municipale, sarà infatti un poliziotto.

Il cucciolo è stato recuperato lunedì sera in corso Spezia.

La volante lo ha notato vagare, smarrito, all'altezza della rotonda che incrocia via Martinotti. Gli agenti hanno interrotto il traffico, salvando l'animale impaurito che rischiava di finire sotto un'auto. Portato in Commissariato, è stato sfamato con le crocchette donate da un cittadino, che ha assistito al recupero del cane. Gli agenti hanno deciso che si chiamerà 'Otto', perché trovato nei pressi del centro commerciale 8Gallery.