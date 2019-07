Mafia nigeriana, trovata la 'Bibbia'

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Il codice della mafia nigeriana era la 'Green Bible'. Un vero e proprio manuale di istruzioni per gli affiliati, nel quale, per esempio, il piano di riciclaggio di denaro nei Paesi di origine era indicato come 'Mario Monti'.

Lo hanno scoperto gli agenti della polizia municipale di Torino nel corso dell'indagine sfociata in alcune decine di fermi.

Grazie alla 'Bibbia Verde', contenuta in un pacco inviato dalla Nigeria all'Italia e intercettato nel capoluogo piemontese, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la struttura del clan Maphite, le regole, le cariche e le investiture, i riti di iniziazione, le punizioni. "Ogni operazione criminale - spiegano alla polizia municipale - aveva un nome in codice. Il 'Mario Monti' era uno di questi.

L'inchiesta svolta dalla squadra mobile e dagli agenti della polizia municipale di Torino, a cui appartiene la Squadra Antitratta della Procura, ha portato a una quarantina di fermi, di cui 14 a Torino.