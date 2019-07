Incontro Sala-Appendino,obiettivi comuni

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Si sono incontrati oggi a Novara, a metà strada, i sindaci di Milano e Torino, Giuseppe Sala e Chiara Appendino, per confrontarsi su alcune tematiche relative alla collaborazione tra le due città su mobilità e promozione del turismo.

La promozione del turismo "rimane un obiettivo comune".

Occasioni di collaborazione possono nascere dai grandi eventi che le due città ospiteranno, le Olimpiadi e le Atp Finals. Sul fronte della mobilità le due città vogliono collaborare allo sviluppo della guida autonoma, partendo da attività di testing in ambito urbano e sull'autostrada Torino-Milano.

I due sindaci hanno parlato anche dell'opportunità offerta da Hyperloop, azienda americana dei treni iperveloci a levitazione.

Infine hanno deciso di avviare verifiche sulla realizzazione di titoli di viaggio comuni per il trasporto pubblico utilizzabili nelle due città e per il collegamento tra di esse. In tal senso si sono impegnati a chiedere la convocazione di un tavolo con le Regioni Piemonte e Lombardia.