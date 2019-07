Opere Piemonte, Cirio vede Toninelli

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Vertice sul dossier delle infrastrutture strategiche del Piemonte, al Ministero dei Trasporti, fra il presidente della Regione Alberto Cirio e il ministro Danilo Toninelli. "È stato un vertice molto positivo.

Torniamo a casa con risposte puntuali su tutto e con un programma di azioni concrete e chiare", dice Cirio, che annuncia "un nuovo metodo di lavoro: non saranno più il Ministero e l'Anas a decidere quali opere finanziare in Piemonte, ma spetterà alla Regione con il territorio indicare le priorità".

"Il Ministero ha, infatti, riconosciuto alla Regione - prosegue Cirio - un ruolo attivo nel definire l'aggiornamento del contratto di programma Anas 2016-2020 e nella delicata trattativa del rinnovo delle concessioni autostradali in scadenza. Sono quelle le sedi in cui potremo contrattare e far finanziare le opere strategiche per il futuro del Piemonte".

All'incontro era presente anche l'assessore a Infrastrutture e Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi.