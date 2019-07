Escursionista francese morta nel Cuneese

(ANSA) - CUNEO, 16 LUG - Un'escursionista francese di 59 anni è stata trovata morta stamane in Valle Stura, nel Cuneese, lungo il sentiero che collega il lago del Laus ai laghi di Collalunga, nel vallone di Bagni a Vinadio.

L'allarma per la donna che non era rientrata a casa era stato lanciato ieri dalla Gendarmerie francese. Impegnati tutta la notte nelle ricerche il Soccorso alpino della valle Stura e quello della guardia di finanza. La donna è morta per i traumi dopo una caduta su un pendio scosceso. L'elisoccorso partito da Alessandria ha permesso di recuperare la salma, ora composta al cimitero di Vinadio.