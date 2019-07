Commissioni permanenti, eletti presidenti e vicepresidenti

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Il Consiglio regionale ha eletto presidenti e vicepresidenti delle sei Commissioni permanenti, nonché delle Giunte per il regolamento e delle elezioni.

La prima Commissione (Bilancio) è presieduta da Carlo Riva Vercellotti (Fi), mentre vicepresidenti sono Sean Sacco (M5s) e Sara Zambaia (Lega). Presidente della seconda Commissione (Urbanistica), è Mauro Fava (Lega), vice Ivano Martinetti (M5s) e Paolo Ruzzola (Fi). In terza Commissione (Economia) è stato eletto presidente Claudio Leone (Lega), vicepresidenti Paolo Bongioanni (Fdi) e Raffaele Gallo (Pd). Alla quarta Commissione (Sanità), il presidente eletto è Alessandro Stecco (Lega), vice Andrea Cane (Lega) e Domenico Rossi (Pd). Angelo Dago (Lega) presiede la quinta Commissione (Ambiente), che ha come vicepresidenti Alberto Avetta (Pd) e Matteo Gagliasso (Lega).

Paolo Bongioanni (FdI) presiede infine la sesta Commmissione (Cultura), i cui vice sono Alessandra Biletta (Fi) e Daniele Valle (Pd).

La Giunta per il regolamento è presieduta da Stefano Allasia in qualità di presidente del Consiglio. Sono stati eletti vicepresidenti Valter Marin (Lega) e Diego Sarno (Pd). Come presidente della Giunta per le elezioni è stato eletto Maurizio Marello (Pd), vicepresidenti Andrea Cerutti (Lega) e Francesca Frediani (M5s).(ANSA).