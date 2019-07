Lago Maggiore, 3 punti "molto inquinati"

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - "Fortemente inquinata" la sponda piemontese del Lago Maggiore, nella norma invece il Lago d'Orta: questo il verdetto della Goletta dei Laghi di Legambiente, che ha monitorato cinque punti nel primo, tre dei quali sono risultati fuori dai limiti di legge, e due nel secondo, entrambi risultati in regola. L'indagine si è concentrata principalmente sulle microplastiche e sull'inquinamento microbiologico, prendendo in esame anche le foci dei fiumi, gli scarichi e i piccoli canali lungo le rive.

In provincia di Novara sono risultati "fortemente inquinati" due punti ad Arona: la foce del torrente Vevera e lo sfioratore del rio San Luigi, e un punto a Dormelletto, alla foce del rio Arlasca. Entro i limiti di legge invece il punto in corrispondenza dello sfioratore Largo Marconi a Stresa nel e quello sulla foce del torrente Erno a Lesa.

Entrambi entro i limiti i punti esaminati sul Lago d'Orta: sul lungolago Beltrami a San Maurizio d'Opaglio e alla foce del rio Carboniglio a Orio di Nonio,