Crisi Manital, sciopero e corteo a Ivrea

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Questa mattina a Ivrea sciopero e manifestazione dei lavoratori Manital, con corteo dalla sede in via Di Vittorio fino al municipio in piazza di Città. La crisi dell'azienda e dell'intero consorzio sta interessando migliaia di lavoratori su tutto il territorio nazionale. La Manital, che ha sede proprio a Ivrea, da tempo è in difficoltà con il pagamento degli stipendi. Tra i clienti figurano diverse aziende ma anche enti pubblici di grande rilevanza, a partire dal Comune di Torino e dalla Città metropolitana. Lunedì scorso, nel corso di un vertice al ministero dello Sviluppo economico richiesto da Filcams, Fisascat e Uiltrasporti, non si è trovato un accordo tra le parti per gli stipendi. Anzi, Manital ha confermato "difficoltà di riallineamento economico" ritardando i pagamenti ai lavoratori, secondo i sindacati, anche di 90 giorni.