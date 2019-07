Contributi erogati per corsi 'fantasma'

(ANSA) - TORTONA, 11 LUG - Attraverso fittizi corsi di formazione professionale una cooperativa del Tortonese operante nel settore dei trasporti ha truffato lo Stato percependo, tra il 2013 e il 2016, oltre 750 mila euro di contributi pubblici.

E' il risultato di un'indagine conclusa dalla Guardia di Finanza. Dall'esame della documentazione trasmessa dalla società al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'incrocio con i dati presenti nelle banche dati è emerso che su oltre 1.200 corsisti (dipendenti delle imprese confederate alla società) indicati come partecipanti, ben 668 non erano presenti.

I rappresentanti legali della cooperativa sono stati denunciati per truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico. Le Fiamme Gialle hanno inoltre inviato una segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per danno erariale e disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'intera somma percepita indebitamente rinvenuta su un conto corrente bancario intestato alla cooperativa.