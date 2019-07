A Marisa Ierardi la 'Farfalla d'Oro'

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Marisa Ierardi, di Collegno (Torino), è la vincitrice, con l'opera 'Incanto', della Farfalla d'Oro per la sezione Pittura del concorso di prosa, pittura e fotografia di 50&Più che si è chiuso oggi a Baveno, sul Lago Maggiore.

Il concorso, ideato e organizzato dall'associazione 50&Più, e dedicato a tutti gli over 50 desiderosi di mettersi alla prova nelle quattro arti della parola e dell'immagine, prosa, poesia, pittura e fotografia, è giunto alla sua 37/a edizione.

Per questa edizione sono state oltre 800 le opere in gara frutto della creatività e del desiderio di mettersi in gioco di artisti dilettanti provenienti da tutta Italia, molti dei quali si sono cimentati in più sezioni.

L'associazione 50&Più, fondata nel 1974 per dare voce e sostegno agli over 50 nelle loro attività, ed aderente a Confcommercio, ha 330.000 iscritti, 29 sedi in Italia e 10 nel mondo.