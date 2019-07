Fermo per soccorsi,investito 'da pirata'

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Sono in corso le ricerche di un'auto pirata che ieri sera, intorno alle 23, sull'autostrada A4 Torino-Milano, poco prima dello svincolo di Chivasso Ovest, ha travolto un uomo che si era fermato a prestare soccorso per un precedente incidente stradale. Il ferito, residente a Borgaro, è stato ricoverato al Maria Vittoria di Torino in codice giallo. Coinvolte nello schianto una Fiat Punto e un'Alfa 147, oltre al veicolo in fuga.

L'auto pirata, secondo una prima ricostruzione da parte della polizia stradale, avrebbe tamponato la Fiat Punto e la 147. A seguito dell'urto la Punto ha terminato la propria corsa ruote all'aria. Vicino c'era l'uomo che si era fermato a prestare soccorso. Il conducente dell'auto pirata ha proseguito la corsa in direzione Torino. L'autista della Punto, un uomo residente a Chivasso, è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Giovanni Bosco.