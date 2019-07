Città Salute,1 mln per migliori stipendi

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Aumentano gli stipendi per 6000 dipendenti (infermieri, operatori socio-sanitari, amministrativi e tecnici) della Città della Salute di Torino, la più importante azienda del Piemonte nella sanità. Con un accordo definito "storico" dai contraenti, l'azienda ha riconosciuto una progressione economica per fasce, che per il solo 2019 vale un milione di euro complessivo. Una cifra, per premiare la professionalità dei dipendenti, stanziata senza intaccare il bilancio aziendale ma restando nell'ambito delle disponibilità del Fondo contrattuale loro destinato. E la somma è destinata ad aumentare per garantire gli stessi riconoscimenti in futuro.

E' stato concordato anche un 'piano degli incarichi di funzione' (circa 883 mila e 500 euro) per coloro che hanno incarichi di coordinamento e responsabilità. E ci sarà un riconoscimento economico ai dipendenti con maggior disagio, per esempio perché in reperibilità, lavoro notturno, area critica, o per le funzioni amministrative 'front line'.