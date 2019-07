Beverage, nasce aperitivo con 6 mieli

(ANSA) - TORINO, 8 LUG - Il miele diventa un aperitivo. E' arrivata sul mercato la bevanda 'Principio', prodotta nel Biellese su iniziativa di un giovane ricercatore, Luca Rosa, che ha trovato nella Meadlight una sua capacità distributiva.

Convinto delle qualità organolettiche del miele, Rosa ha sperimentato un nuovo principio di fermentazione (da lì il nome della bevanda) che unisce le proprietà di 6 mieli: acacia, castagno, millefiori, melata, manuka (Nuova Zelanda), millefiori Carpazi. "Abbiamo sviluppato un processo produttivo, in anni di ricerca, che ci permettesse di rendere semplice e controllabile la fermentazione del miele. E' importante monitorare ogni passo del processo, che agisce naturalmente trasformando gli zuccheri presenti nel mosto, in alcol. Oltre alla trasformazione degli zuccheri, avvengono altri processi che influiscono fortemente sul gusto e sui profumi dei mieli, mutando le caratteristiche.

Ogni miele è stato scelto per bilanciare il principio di assemblaggio e partecipa nel processo di fermentazione".