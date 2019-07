Autonomia: Cirio, ricontrattiamo prezzo

(ANSA) - TORINO, 9 LUG - "Sulla battaglia dell'autonomia vogliamo giocarci una partita importante. C'è un dibattito a Roma, e abbiamo avuto un rallentamento, ma questo può darci l'opportunità di recuperare il tempo perduto. Intendiamo ricominciare la trattativa con il Governo, mettendoci non più in coda ma accanto alla Lombardia e al Veneto". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, oggi nell'aula del Consiglio regionale.

"Riteniamo sbagliata - ha affermato Cirio - la timidezza della precedente amministrazione regionale. Vogliamo ricontrattare il prezzo dello stare in Italia, le ingenti risorse che il Piemonte dà allo Stato possono essere una leva importante per questa trattativa. La responsabilizzazione delle Regioni é fondamentale e non va confusa con la mancanza di solidarietà. Un Piemonte in salute - ha concluso Cirio - può essere solidale, uno malato no. Questo processo sarà un passaggio fondamentale per tutta l'Italia".