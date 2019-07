A scuola Circo Flic 120 ragazzi da mondo

(ANSA) - TORINO, 9 LUG - Sono a Torino, dal 9 al 12 luglio, alla scuola Flic Scuola di Circo della Reale Società Ginnastica, oltre 120 ragazzi provenienti per il 65/% dall'estero e da 27 diverse nazioni, per partecipare alle audizioni di accesso della Scuola di Circo Flic, una delle scuole del settore più rinomate in Europa che nel 2018 ha ottenuto il miglior punteggio in assoluto da parte del Mibac tra i progetti di formazione circense.

Nella stagione in corso gli allievi iscritti ai corsi professionali della Flic sono stati 81, con età comprese tra i 18 e i 31 anni e provenienti per il 65% dall'estero, da 22 diverse nazioni.

Filc Scuola di Circo, progetto della Reale Società Ginnastica avviato nel 2002, a oggi prevede tre programmi formativi: Biennio, Terzo anno di ricerca Artistica e Mise à Niveau. Si tratta di une delle scuole più accreditate a livello mondiale, per la qualità dell'insegnamento delle arti circensi acrobatiche, che più volte ha rappresentato l'Italia nel mondo in incontri internazionali.