'ndrangheta,boss Assisi preso in Brasile

(ANSA) - TORINO, 8 LUG - Nicola Assisi e il figlio Patrick sono stati arrestati dalla polizia federale brasiliana e dai carabinieri del comando provinciale di Torino. Sono stati condannati a 30 anni per traffico internazionale di stupefacenti dal Tribunale di Ivrea. L'arresto è avvenuto stamattina a Praia Grande, nello Stato di San Paolo. Agli Assisi sono stati sequestrati un chilo di cocaina, due pistole e una macchina per replicare i sigilli dei container. Nella loro villa in Brasile, con attico e superattico e un sofisticato sistema di telecamere per controllare ogni accesso, sono stati sequestrati un chilo di cocaina e 20 kg di banconote. Gli Assisi erano ricercati dal 2015, quando sfuggirono agli arresti dell'operazione 'Pinocchio' condotta all'alba del 18 giugno nell'ambito di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia. Agli Assisi è stata confiscata una villa a San Giusto Canavese (Torino).